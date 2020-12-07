Nüfusu 23 ilden fazla İnegöl'de vakalar patladı! Harita kıpkırmızı oldu

"Herkes ailesinden birini kaybetmeye başladı"

Koronavirüs vakalarında gözle görülür artış olduğunu belirten İnegöllü Hasan Balyoz, "Korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. İlçe olmamıza rağmen büyük şehirlerin vaka ve ölüm sayılarını yakaladık. Bunda sanayi şehri olmamız da önemli bir faktör. Bizim tedbirlere uymamız gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeliyiz. HES uygulamasına baktığımızda her yeri kırmızı görüyoruz. Bütün komşularda, arkadaşlarda, akrabalarda bir kişinin testi, pozitif çıkmaya ve ailelerimizden birisini kaybetmeye başladık. Artık durum feci bir hal almaya başladı" dedi.