Nüfus bir anda 38 kat arttı! Muğla'da izdiham yaşandı denizin rengi değişti
9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Muğla’ya beklenen 4 milyon yerli turist hedefi aşılırken, turistik ilçe ve mahallelerde adeta izdiham yaşanıyor. Yerel yönetimlerin ‘rezervasyonsuz gelmeyin’ uyarılarını dikkate almayan yerli turist sahilleri tıka basa doldurdu.
Muğla’nın ilk ‘Sakin Kent’i Ula’nın Akyaka Mahallesinde de Kurban Bayramı yoğunluğu yaşandı. Otel ve apartlara rezervasyonlu gelenlerin yanında Aydın, İzmir, Denizli, Uşak, Manisa gibi çevre illerden günübirlik araçları ile tatil için gelen vatandaşlar pandemi döneminde evde kalmanın acısını deniz, kum ve güneş ile çıkardı.
Akyaka’nın 300 metre uzunluğundaki sahilinde vatandaşlar sırt sırta yüzerken, sahilin normal kapasitesi 3 bin kişi. Sahilde bulunan şezlong ve şemsiye dışında kendi şemsiyeleri içe içe güneşlenen vatandaşlar pandemi öncesini aratmadı.
Sahilde 5 bin kişi yüzdü: 3 bin kişilik sahile yaklaşık 7 bin kişi gelirken bunlardan 5 bini denizde Gökova Körfezi’nin serin sularında yüzdü.
Mavi sular kahverengiye döndü: Akyaka sahili Kadın azmağından gelen serin su akıntısı ile bir hafta önce maviliğini korurken, bir hafta içinde aşırı yoğunluk sonrası Gökova Körfezi’nin mavi suları kahverengiye döndü. Vatandaşların sahilde yüzmesi için belirlenen alan tamamen dolarken, Azmak çıkışında Akçapınar sahili de doldu.