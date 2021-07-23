Nüfus bir anda 38 kat arttı! Muğla'da izdiham yaşandı denizin rengi değişti

Muğla’nın ilk ‘Sakin Kent’i Ula’nın Akyaka Mahallesinde de Kurban Bayramı yoğunluğu yaşandı. Otel ve apartlara rezervasyonlu gelenlerin yanında Aydın, İzmir, Denizli, Uşak, Manisa gibi çevre illerden günübirlik araçları ile tatil için gelen vatandaşlar pandemi döneminde evde kalmanın acısını deniz, kum ve güneş ile çıkardı.