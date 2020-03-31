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Nuan Kurtulmuş'tan Vefa Destek grubu üyelerine teşekkür

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından, Vefa Destek grubu üyelerine yardımları sebebiyle teşekkür ederek, görüntülerini paylaştı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Vefa Destek grubu üyelerinin, gönüllerinden yansıyan sıcacık sevecenlikleriyle ülkenin en ücra köşelerindekilere yardıma koştuğunu belirterek, grup üyelerine selamlarını gönderdi. 

Numan Kurtulmuş paylaşımında, "Gönüllerinden yansıyan sıcacık sevecenlikleri ile ülkemizin en ücra köşelerindekilere yardıma koşan Vefa Destek gruplarındaki kardeşlerime yürekten selamlar. İşte dünyaya örnek büyük millet bu." ifadelerini kullandı.  

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