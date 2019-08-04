NTV'den CNN Türk'e transfer olan Fuat Akdağ bu sefer bambaşka bir işe kalkıştı
TRT ekranlarında başladığı kariyerine ATV ve NTV'de devam eden, son olarak da CNN Türk'te program yapmaya başlayan Fuat Akdağ, farklı bir kanal için ilginç bir projeyle anlaştı.
Yıllar boyunca spor kanallarında sıklıkla rastladığımız Fuak Akdağ, meslektaşı Bağış Erten'le yeni bir işe girişti. Yılların sunucusu ve NTV eski spor müdürü Fuat Akdağ, 53 yaşında yapım şirketi kurdu.
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Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'nun bugünkü köşe yazısında Fuat Akdağ'ın, Bağış Erten'le bir yapım şirketi kurduğu konu edildi. Ayrıca Fuat Akdağ'ın sahibi olduğu Zola Yapım'ın, ilk projesini DMAX kanalında gerçekleştireceği söylendi.
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Peki şimdilerde CNN Türk'te program yapan usta yorumcu Fuat Akdağ kimdir?: Fuat Akdağ, 1966 yılında Gümüşhane'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde dünyaya gelmiştir.
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Eğitimini Ankara'da devam ettiren Akdağ, lise öğrenimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni kazandı.
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