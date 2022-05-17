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NTV spikeri Özlem Sarıkaya hayatını kaybetti! Meslektaşı Seda Öğretir gözyaşlarını tutamadı

Meme kanseriyle mücadele eden, NTV'nin ekran yüzlerinden spiker Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında hayatını kaybetti. Meslektaşı Seda Öğretir, ünlü spikerin ölüm haberini duyururken duygusal anlar yaşadı.

2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen NTV'nin ekran yüzü Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Sarıkaya, 2013 yılında anne olmuştu.

Özlem Sarıkaya Yurt kimdir?
21 Mart 1983'te İstanbul'da doğan Özlem Sarıkaya Yurt, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi. İlk olarak Habertürk'te görev alan ünlü spiker, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer olmuştu.

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