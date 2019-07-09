NTV spikeri Oğuz Haksever emekli mi oluyor? Yassıada üzerinden Erdoğan gafı olay olmuştu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Türk haber sunucusu, muhabir, editör ve televizyon yapımcısı olan 62 yaşındaki Oğuz Haksever'in emekliliğini istediğini önceki akşam sosyal medya hesabından duyurdu. Konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmezken, Oğuz Haksever'in kısa bir süre içinde NTV'den ayrılacağı konuşuluyor.