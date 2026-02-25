NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Sahtekarlar dizisi yerine o yapım gelecek...

FİNAL BÖLÜMÜ BU HAFTA YAYINLANACAK

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizi, bu hafta cumartesi akşamı yayınlanacak 22. bölümüyle izleyicisine veda edecek. Planlanan yayın takviminde yapılan değişiklikle final bölümü hafta sonu ekrana gelecek.