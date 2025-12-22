BIST 11.351
HABER /  EKONOMİ

Novartis Türkiye gençlere yönelik Seninle Olur Programı'nı başlattı

Novartis Türkiye ve Bilim Virüsü işbirliğinde, gençlerin kariyer ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Seninle Olur Programı" hayata geçirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Novartis Türkiye'nin çocuklara ve gençlere bilimsel düşünce alışkanlığı kazandıran öğrenme platformu Bilim Virüsü ortaklığında başlattığı program, 18-25 yaş arası gençleri kapsıyor.

"Seninle Olur", gençlerin duygusal dayanıklılıktan stratejik düşünmeye, etkili iletişimden problem çözmeye kadar geniş bir yelpazede gelişmesini hedefliyor.

İstanbul ve çevre illerden seçilecek 100 lisans ve yüksek lisans öğrencisinin kabul edileceği program, toplam 8 ay sürecek. Gençlerin öz farkındalık, kurumsal ve profesyonel davranış becerileri ile kariyer gelişimi alanlarında tecrübe edineceği program, "Öğrenme", "Kariyer" "İlham Veren Buluşmalar" ve "Mentörlük" üzere dört ana bileşenden oluşuyor.

Programın ilk aşamasında gençlerin öz farkındalıklarını, duygusal dayanıklılıklarını ve sosyal becerilerini güçlendiren altı farklı eğitim verilecek. İkinci aşamada gençlere profesyonel dünyaya dair içgörüler kazandırılarak kariyer planlama, kişisel marka oluşturma, stratejik karar alma, ekip çalışması ve ilişki yönetimi gibi alanlarda pratik beceriler sunulacak. Programın üçüncü bileşeninde gençler, konuk isimlerin başarı hikayelerini ve kariyer yolculuklarını dinleyecek. Üç ay sürecek son aşamada ise gençler, kendi alanlarında çalışan profesyonellerle tanışma ve onlardan öğrenme imkanı elde ederek öz güvenlerini güçlendirirken, hedef belirleme ve iletişim becerilerini de geliştirme fırsatı bulacak.

Program başvuruları, 9 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek.

"Program, bir eğitim projesinden öte bir dönüşüm yolculuğudur"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novartis Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış, yalnızca sağlık alanında değil, toplumsal etki yaratan projelerle de geleceğe ve topluma katkı sunmayı öncelikleri arasında gördüklerini belirtti.

Barış, gençlere yatırımı, sürdürülebilir bir geleceğin en hayati teminatı olarak gördüklerine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hızla değişen dünyada, gençlerimizin anlama, aidiyete ve yön duygusuna ihtiyaç duyduklarını gözlemliyoruz. Gençler gelecek kaygısıyla mücadele ederken, onlara sadece ekonomik bir perspektif sunmak yeterli değil. 'Seninle Olur' programı ile amacımız, gençlerimizin kendi içsel kaynaklarını keşfetmesini sağlamak, duygusal dayanıklılıklarını artırmak ve belirsizlikler dünyasında kendi ışıklarıyla yürüyen, güçlü bireyler olarak topluma kazandırmak. Program, bir eğitim projesinden öte bir dönüşüm yolculuğu. Geleceğe umutla bakan, kendi kararlarını alabilen ve üreten bir nesil için elimizi taşın altına koyuyoruz. Proje partnerimiz Bilim Virüsü'nün tecrübesinden de güç alarak, gençlerimize 'Seninle Olur' diyerek, onlarla yürüyoruz."

