Notre Dame Katedrali'nin esin kaynağı meğer sınırımızdaymış
Tarihi Notre Dame Katedrali'nin de aralarında olduğu Avrupa'nın birçok Gotik kilisesinin esin kaynağı olan Kalb Lovze Kilisesi, Suriye'nin İdlib kentinde yer alıyor.
Fransa'nın başkenti Paris'in sembollerinden Notre Dame Katedrali'nin pazartesi günü çıkan yangında büyük zarar görmesi ve onarımının gündeme gelmesinin ardından, gözler bu katedralin İdlib'deki esin kaynağına çevrildi.
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AA, İdlib'in batısında, Hatay ilinin Reyhanlı ilçesine 5 kilometre mesafedeki Harem beldesine bağlı, Dürzi köyü olan Kalb Lovze'deki aynı isimli Kilise'nin kalıntılarını görüntüledi.
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5. yüzyılda, erken Bizans döneminde yapılan Kilise'nin ikiz kuleleri ve dört duvarının ayakta olduğu görüldü.
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Türkiye sınırına yakın olması nedeniyle iç savaşta çatışmaların hedefi olmayan Kilise, savaş öncesi dönemde bakımsız bırakılmış ve restorasyona muhtaç durumda bulunuyor.
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