HABER /  DÜNYA
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'in tarihi yapılarından Notre Dame Kadetrali'ni alevler sardı. Ziyaret edilen bölümlere yangın sıçramadığından henüz olayda ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan 850 yıllık Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı.

Katedralin tamirde olan çatı bölümünden akşam saatlerinde alevler yükselmeye başladı. Ziyaret edilen bölümlere yangın sıçramadığından henüz olayda ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı. İtfaiye yangına müdahale ederken polis ekipleri insanlara binaya yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

"KULESİ ÇÖKTÜ"

Yangın nedeniyle kadetralin kulesinin yıkıldığı belirtildi. 

Macron programını iptal etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 19 Kasım’da ekonomik gerekçeler ile başlayan ve bu hafta sonu 22’ncisi düzenlenen Sarı Yelekler eylemlerinde, protestocuların beklentilerine yönelik ‘ilk somut önlemleri’ yapacağı basın toplantısını yangın nedeniyle iptal etti. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan davet etmişti, Türkiye'ye geliyor
Erdoğan davet etmişti, Türkiye'ye geliyor
İbrahim Kalın'dan ABD'ye uyarı: Geri teper
İbrahim Kalın'dan ABD'ye uyarı: Geri teper
İstanbul'un yeni başkanı kim olacak?
İstanbul'un yeni başkanı kim olacak?
Kardeşine mülk yüzünden kurşun yağdırdı
Kardeşine mülk yüzünden kurşun yağdırdı
Galatasaray'dan Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy'a sert yanıt
Galatasaray'dan Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy'a sert yanıt
"Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda çalışıyoruz"
"Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda çalışıyoruz"
ÖNCEKİ HABERLER
Benzin ve motorine büyük zam
Benzin ve motorine büyük zam
MEB açıkladı, LGS başvuruları için yeni karar
MEB açıkladı, LGS başvuruları için yeni karar
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları 2019 açıkladı mı?
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları 2019 açıkladı mı?
Galatasaray'dan 'VAR kayıtları açıklansın' talebi
Galatasaray'dan 'VAR kayıtları açıklansın' talebi
FETÖ'nün adliyedeki 'beşlikleri' deşifre edildi
FETÖ'nün adliyedeki 'beşlikleri' deşifre edildi
Berat Kandili ne zaman 2019 berat gecesi hadisleri ve namazı
Berat Kandili ne zaman 2019 berat gecesi hadisleri ve namazı
Fethiye'de paraşüt faciası! 2 kişi yaşamını yitirdi
Fethiye'de paraşüt faciası! 2 kişi yaşamını yitirdi
3600 ek gösterge son durum ne oldu kimlere verilecek?
3600 ek gösterge son durum ne oldu kimlere verilecek?
Yorumlar 2 yorum