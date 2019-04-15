Fransa'nın başkenti Paris'in tarihi yapılarından Notre Dame Kadetrali'ni alevler sardı. Ziyaret edilen bölümlere yangın sıçramadığından henüz olayda ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan 850 yıllık Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı.

Katedralin tamirde olan çatı bölümünden akşam saatlerinde alevler yükselmeye başladı. Ziyaret edilen bölümlere yangın sıçramadığından henüz olayda ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı. İtfaiye yangına müdahale ederken polis ekipleri insanlara binaya yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

"KULESİ ÇÖKTÜ"

Yangın nedeniyle kadetralin kulesinin yıkıldığı belirtildi.

Macron programını iptal etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 19 Kasım’da ekonomik gerekçeler ile başlayan ve bu hafta sonu 22’ncisi düzenlenen Sarı Yelekler eylemlerinde, protestocuların beklentilerine yönelik ‘ilk somut önlemleri’ yapacağı basın toplantısını yangın nedeniyle iptal etti.