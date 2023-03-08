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Noter ücretlerine yüzde yüz zam geldi! İşte yeni zamlı tarife

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Noter ücretlerine yüzde yüz zam geldi! İşte yeni zamlı tarife

Noterlik ücret tarifesinde yüzde 100 oranında artışa gidildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Noterlerin, yaptıkları işlemlerden harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30'u oranında tahsil ettiği noter ücretinde alt sınır 8.66 TL'den 17.32 TL'ye çıkmış oldu.

Noter ücretlerine yüzde yüz zam geldi! İşte yeni zamlı tarife

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 2023 yılı noterlik ücret tarifesine göre, noterler taşınmaz sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1’i oranında ücret alacaklar.

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Noter ücretlerine yüzde yüz zam geldi! İşte yeni zamlı tarife

Bu ücret 500 TL’den az, 4 bin TL’den fazla olamayacak.

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Noter ücretlerine yüzde yüz zam geldi! İşte yeni zamlı tarife

Her bir sayfa için 23,76 TL

Noterlerin, yaptıkları işlemlerden harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30’u oranında tahsil ettiği noter ücretinde alt sınır 8.66 TL’den 17.32 TL’ye, 

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Noter ücretlerine yüzde yüz zam geldi! İşte yeni zamlı tarife

vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi ücreti 391.91 TL’den 783.82 TL’ye, 

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