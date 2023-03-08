Noter ücretlerine yüzde yüz zam geldi! İşte yeni zamlı tarife
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Noterlik ücret tarifesinde yüzde 100 oranında artışa gidildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Noterlerin, yaptıkları işlemlerden harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30'u oranında tahsil ettiği noter ücretinde alt sınır 8.66 TL'den 17.32 TL'ye çıkmış oldu.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 2023 yılı noterlik ücret tarifesine göre, noterler taşınmaz sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1’i oranında ücret alacaklar.
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Bu ücret 500 TL’den az, 4 bin TL’den fazla olamayacak.
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Her bir sayfa için 23,76 TL
Noterlerin, yaptıkları işlemlerden harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30’u oranında tahsil ettiği noter ücretinde alt sınır 8.66 TL’den 17.32 TL’ye,
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vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi ücreti 391.91 TL’den 783.82 TL’ye,
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