Noter harcı uygulanacak! Sıfır ve 2. el araç satışlarında yeni dönem!
Komisyondan geçen yeni vergi düzenlemesine göre, sıfır ve ikinci el araçların alım-satımında binde iki oranında noter harcı alınacak. En az bin TL olarak uygulanacak bu harçla birlikte, örneğin 2 milyon liralık bir araçta toplam noter masrafı 6 bin 139 TL’ye yükselecek. Düzenlemenin Aralık ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor.
Yeni vergi düzenlemesi komisyondan geçti. Teklifin genel kurulda görüşülmesinin ardından Aralık ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor.
Düzenlemeyle birlikte, ilk tescil edilecek sıfır araçlarda ve ikinci el araçların devir teslim işlemlerinde yeni bir noter harcı uygulanacak.
Yeni düzenlemeye göre araç alım-satımında 1/2000 oranında noter harcı alınacak. Bu tutar binden aşağı olamayacak.
Halihazırda 2 milyon liralık bir aracın devir tesliminde 2 bin 139 lira noter masrafı ödenirken, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 4 bin lira noter harcı da eklenecek ve toplam maliyet 6 bin 139 liraya yükselecek.