Nostradamus'un 2019 Türkiye ve Dünya kehanetleri
Nostradamus'un korkutucu kehanetleri ve tahminleri yüzyıllarca eleştirmenleri ve uzmanları şaşırtmaya devam ederken Nostradamus'un 2019 yılı için Türkiye ve Dünya için kehanetleri ise şaşırttı.
16 yüzyılda yaşamasına rağmen kehanetleri hala çözülmeye çalışılıyor Nostradamus'un. Birbirinden ilginç kehanetleri gerçekleşen Nostradamus şimdi ise 2019 yılı kehanetleri konuşulmaya başlandı. Nostradamus’un şifreli 10 bölümden oluşan kitaplarını çözmeye çalışan araştırmacılar bazı kehanetlerin henüz gerçekleşmediğine inanıyor. Pek çoğu 16. yüzyıl da yazılan kehanetlerinin ne olduğunu ve 2019'da gerçekleşip gerçekleşmedikleri merak ediliyor. Nostradamus'un 2019 kehanetleri arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye ile ilgili olanlar oldu. Nostradamus'un 2019 kehanetlerine göre bakın Türkiye ve Dünya'da neler yaşanacak.
16 yüzyılda yaşayan kahin Nostradamus'un söylediklerine bu denli kulak verilmesinin nedeni yaptığı tahminlerden bazılarının önceden gerçekleşmiş olması. Ünlü kahin Nostradamus'un Türkiye ile ilgili kehanetleri Yüzyıllar isimli kitabındaki bölümlerin yeniden okunmaya başlanmasıyla ortaya çıktı. Psişik uzmanı Hamilton-Parker Nostradamus'un 10 ciltlik Nostradamus kitabını tekrar incelmeye aldı. Dünya ve Türkiye'de 2019 yılında neler öngördüğünü açıkladı. Gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı.
Parker'in kitapta çözdüğü şifrelere göre 2019 yılında Trump’a suikast girişimi, Ortadoğu’daki silahlı çatışma konusunda uyardı ve 2019 ve 2020 yılları arasında Rus mevkidaşı ile ilişkileri yeniledi. Hamilton-Parker yaptığı açıklamada: “Trump Nostradamus’a ikinci dönemde bir suikast girişiminin olacağını öngörüyor. Nostradamus ayrıca Orta Doğu'da bir savaş öngördü. 2019'da bunun ilk sıkıntılarını yaşayacağımızı hissediyorum, ancak savaş tam olmayacak.” dedi.
Psişik uzmanına göre Trump'ın Başkan Vladimir Putin ile bir çeşit anlaşma ya da anlaşma yapacağını söyledi. Anlaşma ise, Başkan Trump’ın Haziran 2018 Kuzey Kore - Amerika Birleşik Devletleri zirvesinde imzalanan Kuzey Kore’yle yaptığı anlaşma olarak açıkladı ve bu olayın gerçekleştiğini söyledi.