Nostradamus'un 2019 kehanetleri Türkiye'de deprem öngörüsü gerçek mi oluyor

Baba Vanga, Shipton Ana ve Nostradamus'un isimlerini duymayan yoktur. Bu kahinler birçok olayı bilmesiyle sık sık gündeme geliyor. Özellikle Bulgar kahin Baba Vanga sık sık anılan isimlerden birisi. Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü kahini Nostradamus'un 2019 yılı hakkındaki ilgili kehanetleri birçok kişiyi korkuttu. Bugüne kadar birçok kehaneti gerçekleşen Nostradamus'un Türkiye ile ilgili bulunduğu kehanet kan donduracak cinsten.