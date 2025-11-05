BIST 10.970
Nossa Costa’da Demet Akalın rüzgarı esecek

Demet Akalın, 8 Kasım Cumartesi akşamı Nossa Costa’da sevenleriyle buluşacak. Ünlü sanatçı, hit şarkılarından oluşan repertuvarıyla sahne alarak eğlence dolu bir gece yaşatacak.

Demet Akalın, 8 Kasım Cumartesi akşamı Nossa Costa’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Pop müziğin sevilen ismi, sahnesinde en çok dinlenen hitlerini ve özel düzenlemelerden oluşan geniş bir repertuvarı seslendirecek.

Etkinlikte canlı orkestra ve sahne şovlarıyla eğlencenin gece boyunca kesintisiz sürmesi bekleniyor.

