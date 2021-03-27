BIST 1.382
DOLAR 8,08
EURO 9,56
ALTIN 450,13
HABER /  SPOR

Norveç-Türkiye maçı 11'ler belli oldu

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nin ikinci maçında Norveç ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta Hollanda'yı dize getiren Milliler, Vikingler'i de yıkarak Türkiye'ye ikinci kez sevinç yaşatmak istiyor. Norveç ise Haaland silahıyla maçı koparma niyetinde. Büyük heyecanda tüm detaylar ve kritik anlar canlı yayınla İnternethaber'de...

Abone ol

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile Türkiye karşı karşıya geliyor. La Rosaleda Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernández yönetecek.

Norveç - Türkiye maçı canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 
Bugün saat 20:00'da başlayacak mücadele, TRT 1'den şifresiz naklen yayınlanacak.

11'ler:
Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Çağlar, Umut Meraş, Okay, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

Norveç: Jarstein, Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjo, Odegaard, Elyounoussi, Berg, Sörloth, Haaland.

A Milli Takım gruptaki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup ederken Norveç ise Cebelitarık'ı 3-0'lık skorla yenilgiye uğratmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rachid Ghezzal'dan iyi haber geldi
Adetliyken kandilde nasıl ibadet edilir neler yapılabilir okunacak dualar
Younes Belhanda'nın yeni adresi belli oldu
Tüm dünyayı kandırmak için hazırladılar! Türk yapay zeka sahte videoyu ifşa etti
Yavuz Ağıralioğlu'ndan HDP mesajı!
Berat Kandili okunacak dilek ve rızık duası sure ve ayetle kandil duaları
Eskişehirspor'da toplam 8 vaka
Bakan Karaismailoğlu: Süveyş Kanalı'ndaki kazanın global ekonomiye maliyeti haftalık 6 ile 10 milyar dolar
İtalya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
Macron'un hadsiz açıklamaları! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki
Yorumlar