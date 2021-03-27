Norveç-Türkiye maçı 11'ler belli oldu

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nin ikinci maçında Norveç ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta Hollanda'yı dize getiren Milliler, Vikingler'i de yıkarak Türkiye'ye ikinci kez sevinç yaşatmak istiyor. Norveç ise Haaland silahıyla maçı koparma niyetinde. Büyük heyecanda tüm detaylar ve kritik anlar canlı yayınla İnternethaber'de...Abone ol
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile Türkiye karşı karşıya geliyor. La Rosaleda Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernández yönetecek.
Norveç - Türkiye maçı canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün saat 20:00'da başlayacak mücadele, TRT 1'den şifresiz naklen yayınlanacak.
11'ler:
Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Çağlar, Umut Meraş, Okay, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz
Norveç: Jarstein, Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjo, Odegaard, Elyounoussi, Berg, Sörloth, Haaland.
A Milli Takım gruptaki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup ederken Norveç ise Cebelitarık'ı 3-0'lık skorla yenilgiye uğratmıştı.