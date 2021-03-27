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Norveç-Türkiye Dünya Kupası Elemeleri grup maçı (CANLI YAYIN)

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nin ikinci maçında Norveç ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta Hollanda'yı dize getiren Milliler, Vikingler'i de yıkarak Türkiye'ye ikinci kez sevinç yaşatmak istiyor. Norveç ise Haaland silahıyla maçı koparma niyetinde. Büyük heyecanda tüm detaylar ve kritik anlar canlı yayınla İnternethaber'de...

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Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile Türkiye karşı karşıya geliyor. La Rosaleda Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernández yönetiyor.

NORVEÇ-TÜRKİYE: 0-1 (CANLI SKOR)

11- GOL GEÇERSİZ! Haaland ile verkaça giren Sörloth ceza sahasında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

4- GOOOL! Sol kanattan Yusuf'un ortasında savunmadan seken topu arka direkte önünde bulan Ozan'ın şutunda top ağlarla buluştu.

1- Mücadeleye Norveç başladı.

11'ler:
Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Çağlar, Umut Meraş, Okay, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

Norveç: Jarstein, Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjo, Odegaard, Elyounoussi, Berg, Sörloth, Haaland.

Norveç - Türkiye maçı canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 
Bugün saat 20:00'da başlayan mücadele, TRT 1'den şifresiz naklen yayınlanıyor.

A Milli Takım gruptaki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup ederken Norveç ise Cebelitarık'ı 3-0'lık skorla yenilgiye uğratmıştı.

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