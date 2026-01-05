Norveç listeye yerleşti! Elektrikli araçlar Türkiye'de ne kadar tercih ediliyor...
Norveç'te 2025 yılında yeni araç kayıtlarının yüzde 95,9'u elektrikli araçlardan oluşuyor. Türkiye'de ise elektrikli araçlara teşvik sürüyor.
Norveç batı Avrupa'nın en büyük petrol ihracatçısı olmasına rağmen elektrikli araçlara geçişte öncü ülkelerden biri oldu.
2025 yılı için sıfır emisyonlu araçların satışı için hedef belirlemişti. Bu hedefin neredeyse tamamını tutturdu.
Norveç Karayolları Federasyonu (OFV) Cuma günü yaptığı açıklamada, 2025 yılında rekor sayıda 179.549 binek aracın tescil edildiğini ve bu sayının 2021'de kaydedilen önceki rekoru aştığını belirtti.
Aralık ayında satışların yüzde 97,6'sını elektrikli araçlar oluşturdu.
