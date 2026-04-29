Norveç, FIFA'nın Trump'a "Barış Ödülü" vermesine karşı çıkıyor

Norveç Futbol Federasyonu (NFF), Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun ABD Başkanı Donald Trump'a Barış Ödülü vermesini desteklemediklerini ve kararın FIFA Etik Kurulunca incelenmesini talep edeceklerini duyurdu.

NFF Başkanı Lise Klaveness, düzenlediği basın toplantısında, Infantino'nun Trump'la ilgili yorumları ve Barış Ödülü'nü verme sürecine ilişkin sporda daha fazla hesap verebilirliği teşvik etmeyi amaçlayan Londra merkezli FairSquare Grubunca FIFA Etik Kuruluna iletilen soruşturma talebine destek verdiklerini açıkladı.

Infantino'nun Trump'la ilgili yorumları ve Barış Ödülü verme sürecinin FIFA kurallarını ihlal ettiği yönünde iletilen soruşturma talebinin işleme konulması için görüşeceklerini belirten Klaveness, "Durum siyasi tarafsızlık kuralını ihlal etmekle ilgili. Etik Kurulunun bunu incelemesini istiyoruz." dedi.

Ödülün, yönetmelikleri gereği siyasi olarak tarafsız kalması gereken bir kurum içinde tehlikeli bir emsal oluşturabileceğine işaret eden Klaveness, ödülün "siyasi" olduğunu ve desteklemediklerini söyledi.

FIFA, Trump'a barış ödülü vermişti

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi öncesi 5 Aralık 2025'te Trump'a "Barış Ödülü" vermişti. Infantino, burada yaptığı konuşmada, "Bir liderden beklediğimiz şey budur. Elde ettiğiniz başarılar için ilk FIFA Barış Ödülü'nü kesinlikle hak ediyorsunuz, bunu inanılmaz bir şekilde başardınız. Sayın Başkan (Trump), her zaman benim desteğime güvenebilirsiniz." demişti.

FIFA'nın kendi tüzüğüne göre, böyle bir ödülün verilmesine ilişkin kararın FIFA Konseyi tarafından alınması gerektiğini vurgulayan FairSquare ise "FIFA Başkanı, örgütün misyonunu, stratejik yönünü, politikalarını ve değerlerini tek taraflı olarak belirleme yetkisine sahip değildir." ifadelerini kullanmıştı.

