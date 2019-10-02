Nörolojik epilepsi hastası olarak dünyaya geldi! Annesi evini yoğun bakım odasına çevirdi

Çocuğuma bakmak zorunda kaldığım için ben çalışamıyorum. Eşim sigortalı çalıştığı için engelli maaşı alamıyoruz. Aldığımız 1300 lira bakım ücreti ama o da yetmiyor. Tam teşkilatlı malzemelerini alsak, aylık 3 bin 500 lira medikal masrafı oluyor. Ev kira, elektrik faturası 500 lira geliyor. Cihazların yanı sıra klimanın da açık kalması gerekiyor. Ben elektrik parası fazla gelmesin diye çoğu zaman televizyonu bile açmıyorum" diye konuştu.