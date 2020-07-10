Normalleşemedik! Yoğun bakımdaki hasta sayısı son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) normalleşme sürecinde sosyal mesafe, maske takma ve hijyen gibi bireysel tedbirlere uyulmaması ve halkın umursamazlığı hem vaka sayısını hem de yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısını yükseltti. Covid-19 tablosunda son olarak 9 Mayıs’ta 1168 hastanın tedaviye alındığı yoğun bakımdaki rakam, 9 Temmuz itibarıyla 1179’a ulaştı. Yoğun bakımda 9 Mayıs’tan bu yana en yüksek hasta sayısına ulaşılırken, normalleşmenin başladığı haziran ayının ilk haftasına göre de yoğun bakım hasta sayısında yaklaşık yüzde 50’lik artış oldu.