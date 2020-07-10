Normalleşemedik! Yoğun bakımdaki hasta sayısı son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı
Türkiye’de 1 Haziran’dan itibaren kısıtlamaların kaldırılmasıyla başlan normalleşme süreci koronavirüs salgınına iyi gelmedi. Yeni vakala sayısı binin altına düşürülemezken, yoğun bakımdaki hasta sayısı son iki ayda en yüksek seviyesine çıktı. İşte Türkiye'nin koronavirüs salgınındaki son rakamları...
Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) normalleşme sürecinde sosyal mesafe, maske takma ve hijyen gibi bireysel tedbirlere uyulmaması ve halkın umursamazlığı hem vaka sayısını hem de yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısını yükseltti. Covid-19 tablosunda son olarak 9 Mayıs’ta 1168 hastanın tedaviye alındığı yoğun bakımdaki rakam, 9 Temmuz itibarıyla 1179’a ulaştı. Yoğun bakımda 9 Mayıs’tan bu yana en yüksek hasta sayısına ulaşılırken, normalleşmenin başladığı haziran ayının ilk haftasına göre de yoğun bakım hasta sayısında yaklaşık yüzde 50’lik artış oldu.
Türkiye'in 9 Temmuz 2020 koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 9 Temmuz 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 50 bin 103 yeni test yapıldı, 1024 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 2879 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 3 milyon 832 bin 623, vaka sayısı 209 bin 962, vefat sayısı 5 bin 300 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1179, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 399, toplam iyileşen hasta sayısı ise 190 bin 390 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Yoğun bakım hasta sayısı 2 ayın rekorunu kırdı
Covid-19 tablosunda son olarak 9 Mayıs’ta 1168 hastanın tedaviye alındığı yoğun bakımdaki rakam, 9 Temmuz itibarıyla 1179’a ulaştı. Yoğun bakımda 9 Mayıs’tan bu yana en yüksek hasta sayısına ulaşılırken, normalleşmenin başladığı haziran ayının ilk haftasına göre de yoğun bakım hasta sayısında yaklaşık yüzde 50’lik artış oldu.