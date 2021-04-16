Normal tansiyon kaç olmalı hipertansiyon değerleri kaçtır? Tansiyonu çıkaran sebepler
TÜRKİYE'de her 3 kişiden 1'i tansiyon problemi yaşıyor. Hipertansiyon çok tehlikeli bir hastalıktır. İdeal tansiyon, kişiden kişiye göre değişebilir. Ortalama olarak büyük tansiyonun 120-130, küçük tansiyonun ise 70-90 arasında olması normal kabul edilir. Gençlerde ve çocuklarda tansiyonun düşük değerleri normal kabul edilebilir. Bir de tansiyonu aniden fırlatan sebepler vardır işte onlar:
Tansiyonun belirtisi genellikle enseden başlayan baş ağrısı, kulakta çınlama ve uğultu, baş dönmesidir. Tansiyon yüksekliği anlamına gelen Hipertansiyon sinsice ilerleyerek kalp yetersizliğine de zemin hazırlayabiliyor. İdeal tansiyon, kişiden kişiye göre değişebilir. Normal tansiyon sayılan büyük tansiyonun 120-130, küçük tansiyonun ise 70-90 arasında olmasıdır. Gençlerde ve çocuklarda tansiyonun düşük değerleri normal kabul edilebilir. Yüksek tansiyona ise hipertansiyon adı veriliyor. Yüksek tansiyonun nedenleri ve kontrol altına alınması için dikkat edilmesi gerekenleri bira raya getirdik.
Yüksek Tansiyonun Riskini Artıran 9 Faktör : Yaş: İleri yaş hastalığı olarak bilinen hipertansiyonun görülme yaşı, dünyada ve Türkiye’de giderek düşüyor. Özellikle hareketsiz ve stresli yaşam, alkol ve sigara tüketimi, aşırı kilo özellikle santral obezite denilen göbek yağlanması ve tuz kullanımının çok olması kan basıncı yüksek genç bir grubun oluşmasını sağlamış, hatta 13-14 yaşlarından itibaren hipertansiyon görülme sıklığı artmıştır.
Cinsiyet: 50 yaşın altındaki grup ele alındığında erkeklerde daha sık görülür. 55 yaşından sonra ise kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır.
Kalıtım: Yüksek tansiyonlu kişilerin yaklaşık %60'ında ailede de tansiyon yüksekliği söz konusudur.
Aşırı kilo: Aşırı kilosu olanların yaklaşık %40'ında yüksek tansiyon görülmektedir.
Diyabet yani şeker hastalığı: Şeker hastalarında yüksek tansiyona çok sık rastlanır.
Aşırı tuz tüketimi: Yüksek tansiyona yol açan nedenlerden biridir.