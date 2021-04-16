Normal tansiyon kaç olmalı hipertansiyon değerleri kaçtır? Tansiyonu çıkaran sebepler

Yüksek Tansiyonun Riskini Artıran 9 Faktör : Yaş: İleri yaş hastalığı olarak bilinen hipertansiyonun görülme yaşı, dünyada ve Türkiye’de giderek düşüyor. Özellikle hareketsiz ve stresli yaşam, alkol ve sigara tüketimi, aşırı kilo özellikle santral obezite denilen göbek yağlanması ve tuz kullanımının çok olması kan basıncı yüksek genç bir grubun oluşmasını sağlamış, hatta 13-14 yaşlarından itibaren hipertansiyon görülme sıklığı artmıştır.