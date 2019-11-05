SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde! Öğrenim kredisine yüzde 10'luk zam yapılacak Haberin devamı. CANLI YAYIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında konuşuyor! Gündeme dair önemli açıklamalar Haberin devamı. Sağlık Bakanlığı açıkladı! Ispanak zehirlenmelerinin sebebi ortaya çıktı! iki ile daha sıçradı sayı giderek artıyor Haberin devamı.

Norm Ender'in şarkısı çalıntı çıktı! Spotify şarkıyı listesinden çıkardı

Norm Ender'in rap şarkıcılarına göndermede bulunduğu Mekanın Sahibi adlı şarkısı çalıntı olduğu gerekçesiyle Spotify'den çıkarıldı.

'Yeni jenerasyon' rap şarkıcılarına göndermede bulunduğu Mekanın Sahibi isimli şarkısının çalıntı olduğu iddiasının ardından Spotify, Norm Ender’in milyonlarca kez dinlenen şarkısını listeden kaldırdı.

112

Norm Ender’in Mekanın Sahibi isimli şarkısı ile Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından ocak ayında piyasaya sürülen Work My Move adlı parçadaki benzerlik dikkat çekmişti.

212

Öte yandan Mekanın Sahibi klibi, Norm Ender'in, Türkiye'deki temsilcilerini eleştirdiği rap tarzını icra eden ABD'li şarkıcı Travis Scott'ın Beibs in the Trap klibiyle de büyük benzerlik gösterdiği gerekçesiyle eleştirilmişti. 

312

Tüm bu gelişmelerin ardından Spotify'dan şarkının kalktığı görüldü.

412