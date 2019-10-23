Norm Ender'in Mekanın Sahibi'nin Work My Move'la benzerliği ortalığı karıştırdı
Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' adlı şarkısıyla Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway'in seslendirdiği Work My Move'daki benzerlik ortalığı karıştırdı.
Rap müzik dünyasına iki yıl aradan sonra 'Mekanın Sahibi' adlı şarkısıyla geri dönüş yapan Norm Ener, uzun süre konuşulmuş, yeni şarkısıyla beğenileri toplayarak dikkat çekmişti. Ender, şimdilerde ise skandal bir iddia ile gündeme geldi.
Mekanın Sahibi şarkısıyla müzik listelerini alt üst ederek başarı sağlayan Norm Ender, yeni parçasıyla Ezhel, Ben Fero gibi isimlere göndermeler yapmış, rap savaşlarının başlamasına neden olmuştu. Rap dünyasını karıştıran Ender hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı da karıştırdı.
Mekanın Sahibi klibi, Youtube'da 100 milyondan fazla izlenirken dünya çapında konuşulur hale geldi. Norm Ender'in şarkısıyla ilgili beklenmedik detay sosyal medyayı salladı.
Mekanın Sahibi isimli şarkıdaki müziğin, Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından seslendirilen "Work My Move" adlı parçadaki benzerliği dikkat çekti.