Norm Ender'den şaşırtıcı açıklamalar! 'Edis'ten daha popülerim'

"Kesinlikle hayır, Youtube üzerinde benim dünya listesine girme zamanım zaten o zaman daha izlenme satın alma diye bir şey yoktu yani. 2006 yıllarından falan bahsediyoruz. Belki YouTube'a ilk eser üreten sanatçılardan biriyim. Dolayısıyla bir şey satın almadım zaten bunu tespiti kolay yapılabilir" ifadesini kullandı.