Norm Ender'den şaşırtıcı açıklamalar! 'Edis'ten daha popülerim'
Ünlü rapçi Norm Ender Okan Bayülgen'in programına konuk oldu. ‘Konu Kilit' şarkısına Instagram'da 14 saatte 182 milyondan fazla izlenme alan rapçi Norm Ender, Okan Bayülgen'in sorularını cevapladı.
Okan Bayülgen'in TV 100'de yayınlanan 'Nokta' programına konuk olan ve yeni şarkısı YouTube'da 5 günde 3 milyon dolaylarında, Instagram'da ise 14 saatte 182 milyondan fazla izlenme alan rapçi Norm Ender, "İzlenme satın alıyor musun" sorusunu yanıtladı.
"Kesinlikle hayır, Youtube üzerinde benim dünya listesine girme zamanım zaten o zaman daha izlenme satın alma diye bir şey yoktu yani. 2006 yıllarından falan bahsediyoruz. Belki YouTube'a ilk eser üreten sanatçılardan biriyim. Dolayısıyla bir şey satın almadım zaten bunu tespiti kolay yapılabilir" ifadesini kullandı.
Ayrıca Rap’çi Norm Ender 2 ay önce çıkardığı ‘Konu Kilit’ şarkısının bir yerinde popçu Edis’e şöyle seslenmişti: “Yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü?”
Edis, bu sataşmaya cevap vermedi. Norm Ender, Okan Bayülgen’in tv100’deki programında o şarkı için konuştu: