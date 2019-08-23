Norm Ender Reynmen'e okuduğu meydan ile takdir topladı! Fidan bağışı zinciri oluştu
Ünlüler bu sefer herkesten takdir toplayarak birbirlerine meydan okudu. Rap dünyasının sevilen ismi Norm Ender, fidan bağışı yaparak Reynmen'e meydan okudu. Reynmen ise Hadise'ye derken ünlüler bir fidan bağışı zinciri oluşturdu.
Mekanın Sahibi şarkısıyla günlerdir adından söz ettiren başarılı rapçi Norm Ender, son günlerde artan orman yangınlarıyla ilgili örnek olacak bir kampanya başlattı. Norm Ender, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile fidan dikme kampanyası başlatarak ünlü isimlere meydan okudu.
Doğa bize muhtaç değil biz doğaya muhtacız diyerek bir fidan dikme meydan okuması başlatan Ender, bu etkileşimde Reynmen'e meydan okuyarak daha büyük kitlelere hitap etmeyi de unutmadı. Tema Vakfı'na 500 fidan bağışlayan Norm Ender, son günlerin en çok konuşulan ismi Reynmen'e meydan okudu.
Reynmen ise Tema Vakfı'na 500 fidan bağışlayan Norm Ender'in meydan okumasını kabul ederek 501 fidan bağışladıktan sonra Hadise'ye meydan okudu.
Hadise ise Instagram'dan paylaştığı videoda bin fidan bağışladığını açıklayarak ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'ye meydan okudu.