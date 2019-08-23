Norm Ender Reynmen'e okuduğu meydan ile takdir topladı! Fidan bağışı zinciri oluştu

Doğa bize muhtaç değil biz doğaya muhtacız diyerek bir fidan dikme meydan okuması başlatan Ender, bu etkileşimde Reynmen'e meydan okuyarak daha büyük kitlelere hitap etmeyi de unutmadı. Tema Vakfı'na 500 fidan bağışlayan Norm Ender, son günlerin en çok konuşulan ismi Reynmen'e meydan okudu.