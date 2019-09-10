Norm Ender İstanbul'da trafik kazası geçirdi hastaneye kaldırıldı
Son zamanların çok konuşulan rapçilerinden Norm Ender, trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı.
Mekanın Sahibi adlı şarkısıyla rap müzik dünyasına geri dönüş yapan Norm Ender, İstanbul'da Vatan Caddesi'nde aracıyla seyir halindeyken trafik kazası geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden rapçi, başka bir otomobile çarptı.
Hastaneye kaldırılan Norm Ender'in kolunda çıkık, sağ ayağında ise kırık oluştuğu tespit edildi. Ünlü rapçi, önümüzdeki günlerde hastaneden taburcu olacak.
Peki, Norm Ender kimdir?
Norm Ender, 25 Mart 1985 tarihinde İzmir Bornova’da dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Ender Eroğlu’dur. 10’lu yaşlarda Cartel müzik grubu sayesinde rap müziği ile tanışan Norm Ender, sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lise eğitimine son verdi.
Rap dünyasında son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Norm Ender, 2001 yılında yazdığı rap şarkılarının arkadaş çevresi tarafından sevilmesi nedeniyle rap yapmaya başladı. Atv ekranlarında 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı.