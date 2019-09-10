Norm Ender İstanbul'da trafik kazası geçirdi hastaneye kaldırıldı

Rap dünyasında son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Norm Ender, 2001 yılında yazdığı rap şarkılarının arkadaş çevresi tarafından sevilmesi nedeniyle rap yapmaya başladı. Atv ekranlarında 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı.