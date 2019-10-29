Norm Ender çevirmeye takıldı polisin isteği duyanları şaşkına çevirdi

Çocuğu için durdurmuş: Polisin anonsuyla kenara çekilen araçtan inen Norm Ender, memurun "Baba, çocuk sabah 7'den beri seni bekliyor. Şimdi 'Bir fotoğraf alacağım baba' dedi." sözleri üzerine şaşkına uğradı. Memurla tokalaşan Norm Ender, küçük çocuğun da yanaklarını sıkarak isteğini geri çevirmedi.