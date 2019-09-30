Norik Höyük'te atalarımız işte bunu yemiş! Tam 3 bin yıllık

3 bin yıl öncesine ait

Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç başkanlığında, 158 kişilik ekip tarafından yürütülen kazıda, Urartu ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda eserin yanı sıra bir çömlek içinde 3 bin yıl öncesine ait bir miktar buğday bulundu.