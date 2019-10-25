Nohut ve kuru fasulyenin gaz yapmaması için haşlama suyuna bunu koyun!

Nohut ve kuru fasulye gaz yapmamasını istiyorsanız sizin için sirkeli ve soğuk sulu şahane bir çözüm bulduk. Kuru fasulye ve nohutun gazı nasıl alınır diye merak edenler, hamileler ve emziren anneler bu yöntemi güvenle kullanarak nohut ve kuru fasulyenin gaz yapmasını önleyebilirler.

Nohut ve kuru fasulye Türk mutfağının önde gelen lezzetlerinden. Hem de en sağlıklı bitkisel protein kaynakları. Özellikle kış aylarında hemen her evde nohut ve kuru fasulye pişer. Ancak gelin görün ki nohut ve kuru fasulyenin yaptığı gaz ve şişkinlikten şikayet etmeyenimiz yok. Hele hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlar için gaz şikayeti dayanılmaz olabilir. Ancak hem nohut hem de kuru fasulyenin gaz yapmaması için sirke ve soğuk suyla yapabileceğiniz etkili bir çözüm var.

Öncelikle yapmanız gereken nohut yada kuru fasulyeyi pişirmeden en az 12 saat önce ıslatmanız gerekiyor. Ancak ıslatma suyunun sıcak değil soğuk olması gerekiyor. Oda sıcaklığında bir suyla ıslattığınız kuru fasulye ve nohutu haşlamadan önce bu ıslatma suyunu dökün.

Haşlama işlemi için tencereye aldığınız nohut veya kuru fasulyenin üzerine yine soğuk su dökün. Ardından suyun içine yarım kahve fincanı kadar sirke ekleyin ve kaynaması için bırakın.

Haşlanma işlemi bittiğinde suyu döküp fasulye veya nohutları pişirmek için ayırın.

Kuru fasulye neden gaz yapar?

Fasulye “oligosakkarit” denilen bir şeker molekülü içerir. Oligosakkarit tipi büyük moleküllü şekerler midemizde veya ince barsaklarımızda sindirilemezler. Çünkü vücudumuz oligosakkaritleri sindirmemizi sağlayacak bir enzim yoktur.

İnsan vücudunda bu molekülleri yıkacak bir enzim yoktur. Bu nedenle oligosakkaritler sindirilmeden kalın bağırsak geçerler ve burada sayısız mikroplar tarafından gıda olarak kullanılırlar. Bu bakteriler enfeksiyonların bazı türlerini vücuttan uzaklaştırmaya yardımcı antikorların üretimi için gerekli bazı vitaminlerin oluşumu ve emilimi gibi sağlık için çok önemli fonksiyonları yerine getirirler. Ancak fasulyenin oligosakkaritleri ile barsak bakterilerinin girdiği etkileşim sonucu gaz açığa çıkar. İşte fasulye yenilince oluşan bağırsak gazlarının nedeni budur.

Gaz sorunu nasıl çözülür?

- Probiyotik gücünüzü artırmaya çalışın. Kefir için, probiyotikli yoğurt tercih edin veya probiyotik kapsüllerinden faydalanın.

- Sakin bir ortamda oturarak ve yavaş yavaş yiyip için. Yediklerinizi uzun uzun çiğneyin.

- Çiğ sebze ve meyveleri azaltmaya bakın. Sebzeleri pişirerek yemek, gaz olasılığını azaltabiliyor.

- Lahana, karnabahar, turp, kuru fasulye, mercimek, nohut gibi gaz yaptığı iyi bilinen yiyecekleri azaltın. Elma en çok gaz yapan meyvelerden biri, aklınızda olsun!

- Gazın nedeninin süt ve süt ürünleri olup olmadığına dikkat edin. Eğer böyle bir durum varsa, laktozsuz süt ürünlerini tercih edin.

- Yemeklerden sonra kısa yürüyüşler yapın.

- Yemeklerden hemen sonra nane, anason ya da papatya çayı içmeyi deneyin.

- Rezene çayı, tozu da gazı azaltmaya yardımcı olabiliyor.