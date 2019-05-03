Nöbet dizisinin kadrosundan kovulan oyuncunun yeni projesi belli oldu
Kurtlar Vadisi Pusu ile adını geniş kitlelere duyurmayı başardıktan sonra çeşitli projelerde yer alan Ertuğrul Şakar, bomba gibi bir projeyle ekranlara dönüyor.
Show TV'de yayın hayatına başlayan ancak 8. bölümü ile birlikte final kararı alan 'Nöbet' dizisinin kadrosundan apar topar çıkarılan Ertuğrul Şakar, çok geçmeden yeni işini buldu. Şakar'ın, ilk bölümü 2010 tarihinde yayınlanan ve geçtiğimiz haftalarda internet platformunda yeniden yayın hayatına başlayacağı öğrenilen Behzat Ç.'ye dahil olduğu öğrenildi.
Behzat Ç'nin yeni bölümlerinde ise başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'na eski ekip arkadaşları İnanç Konukçu, Ege Aydan ve Nejat İşler de eşlik edecek. Ertuğrul Şakar ise, dizide Behzat'ın arkadaşı 'Serhat Müdür' rolüyle seyirci karşısına çıkacak.
Ertuğrul Şakar kimdir?: 1977 yılında Çeçen kökenli bir ailenin çocuğu olarak Sivas'ta dünyaya gelen Ertuğrul Şakar ilkokulu ve ortaokulu Sivas´ta tamamladıktan sonra Eskişehir demir yolu meslek lisesinden ve Hacettepe Üniversitesi devlet konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur.
Çeşitli dizi, sinema ve reklam filmlerinde rol alan Şakar oyunculuk hayatının yanı sıra Hacettepe Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak diksiyon ve tiyatro dersleri vermektedir.