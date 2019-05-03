Nöbet dizisinin kadrosundan kovulan oyuncunun yeni projesi belli oldu

Show TV'de yayın hayatına başlayan ancak 8. bölümü ile birlikte final kararı alan 'Nöbet' dizisinin kadrosundan apar topar çıkarılan Ertuğrul Şakar, çok geçmeden yeni işini buldu. Şakar'ın, ilk bölümü 2010 tarihinde yayınlanan ve geçtiğimiz haftalarda internet platformunda yeniden yayın hayatına başlayacağı öğrenilen Behzat Ç.'ye dahil olduğu öğrenildi.