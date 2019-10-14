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Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Ekonomi Ödülü, bu yıl yoksulluk üzerine yaptıkları çalışmaları nedeniyle Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'e verildi.

Nobel Ekonomi Ödülü, bu yıl yoksulluk üzerine yaptıkları çalışmaları nedeniyle Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'e verildi.

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