Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazananlar belli oldu

Nobel Ödülleri'nin Twitter sayfasından yapılan açıklamada, Edebiyat Ödülleri'nin sahipleri duyuruldu.

2018 Nobel Edebiyat Ödülü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'a verilirken, 2019 ödülü Avustralyalı yazar Peter Handke'ye verildi.

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.