"Nkunku Fenerbahçe'ye geliyor" deniyordu! Yıldız futbolcu sessizliğini bozdu

Kariyeri

PSG altyapısında yetişen Fransız futbolcu, 2019 yazında 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Leipzig'in yolunu tutmuştu. Burada geçirdiği 4 yılın ardından tam 60 milyon euro'luk bonservisle Chelsea'ye giden Nkunku, 2 sezon sonra 37 milyon euro bedelle Milan'a imza atmıştı.