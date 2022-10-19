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Nitelikli dolandırıcılıkla suçlanan Safiye ve Faik çiftine karar verildi! 10 yıla kadar…

Nitelikli dolandırıcılıkla suçlanan Safiye ve Faik çiftine karar verildi! 10 yıla kadar…

Safiye Soyma ve Faik Öztürk çiftine Bilecik Bozüyük ilçesinde şirket kurarak çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla dava açılmıştı. Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftine ve yanlarındaki arkadaşlarına beraat kararı verildi.

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Safiye ve Faik çiftinin kurdukları müzik yapım şirketi üzerinden kişileri dolandırıldıkları iddiası vardı. Şirket için yaklaşık 100 bin TL değerinde ürün tedariki için anlaşma yapan Eskişehir'de bir üretim tesisi sahibi vatandaşın şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı. Mahkeme çiftin beraatine karar verdi. 

Dolandırıcılık iddiası

Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti 2016 yılında Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Berrin Canbolat adına SF Müzik Yapım Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. şirketi kurmuşlardı. Şirket üzerinden birçok kişiyi dolandırdıkları iddia edilmişti. Şirket için yaklaşık 100 bin TL değerinde ürün tedariki için anlaşma yapan Eskişehir'de bir üretim tesisi sahibi vatandaşın şikayeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Eskişehir 1. Ağır Cezası Mahkemesince kabul edilmişti.

10 yıla kadar hapis

İddianamede sanıklar Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Berrin Canbolat hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası istendi. Ayrıca cumhuriyet savcısı, suçun 'zincirleme' unsurlarının oluştuğu gerekçesiyle 3 sanık için de verilecek cezanın dörtte birinden, dörtte üçüne kadar artırılması talep etti.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasına sanıklar Safiye Soyman, Faik Öztürk ile Berrin Canbolat katılmadı. Taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını veren mahkeme savcısı, sanıkların hileli davranışlarla katılanı aldatıp ürün aldıklarına dair kesin delil elde edilememesi, üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olmaması sebebiyle Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Berrin Canbolat için ayrı ayrı beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, katılan vekiline mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı ertelemişti.

Beraat kararı verildi

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 4'üncü duruşmasında taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaaya karşı avukat beyanlarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti; sanıklar Safiye Soyman, Mehmet Faik Öztürk ve şirket yöneticisi olduğu iddia edilen Berrin Canbolat hakkında yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanıkların 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan beraatına hükmetti.

‘’İddiaların tamamen asılsız ve kötü niyetli olduğu tespit edildi’’

Faik Öztürk'ün avukatı Aysun Arık, "Eskişehir'de yaşanan bu talihsiz dava, müvekkillerim açısından son derece yıpratıcı bir sürece sebep oldu. Ama yapılan yargılama sonunda kendilerine istinat edilen iddiaların hepsinin dayanaksız, haksız ve ortada suç teşkil eden herhangi bir eylem olmadığı gibi müvekkilim açısından da bu olaya karışmasını, bu olayda adının geçmesini gerektiren herhangi bir dayanak bulunmadığı, yapılan iddiaların tamamen asılsız ve haksız ve kötü niyetli olduğu ispat edilmiştir. Adalete her zaman güvenmek gerekiyor. Tabii biz avukatların görevi bu yargılamalarda tabii ki biz bu savunmaları yapacağız. Çok şükür bu netice bizi çok mutlu etti. Beraat kararı verildi. Her açından, Safiye Hanım açısından ve diğer şirket yetkilisi açısından çok şükür olması gereken buydu zaten" diye konuştu.

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