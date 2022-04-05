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Nisanur bebeği terk eden anne yakalandı! Önce bebeği bırakmış sonra sahilde cinsel ilişkiye girmiş!

İstanbul’un Pendik ilçesinde boş arazide bulunan ve acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütanneliğini yaptığı terk edilmiş bebeğin biyolojik annesi polis tarafından gözaltına alındı. Bebeğin annesinin bebeği bıraktıktan sonra bir adamla sahilde cinsel ilişkiye girdiği ve görüntülerdeki o arabanın tespit edilmesiyle yakalandığı öğrenildi.

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Pendik'te boş arazide terk edilmiş haldeki bir bebek vatandaşlarca bulunmuş, olay yerine çağrılan acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edilmişti. Ayrıca acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz bebeğe sütannelik yaparak beslemiş ve Nisa Mihriban adını vermişti.

Bebeğin durumu kötü
Pendik’te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasında gitti. Gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Kendisinin de 14 aylık bebeği olan Büşra Durmaz, sütanneliğini yaptığı bebeğe kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi. Durmaz, bebeğe ‘Nisa Mihriban’ adını koydu. Sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne götürülen bebeğin sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler anneyi buldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bebeğini terk eden anneyi bulmak için çalışma başlattı. 60 güvenlik kamerasını inceleyen polisler, şüpheli Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiğini, daha sonra taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını belirledi.

Bebeğini terk eden anne gözaltında
Görüntüleri izleyen ekipler, Ebru S.’nin daha sonra bir araca bindiğini tespit etti. Araç sahibinin M.D. isimli şahıs olduğu, aracın Gebze Dilovası’nda olduğu belirlendi. Polis ekiplerince ifadesi alınan M.D., Ebru S. ile eskiden tanıştıklarını, Ebru S.’yi arabasına aldıktan sonra Pendik sahilde cinsel ilişkiye girdiklerini ve daha sonra evine bıraktığını söyledi.

Şüpheli Ebru S. savcılığın talimatıyla “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “bebek terk etmek” suçlarından gözaltına alındı. Ebru S.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pendik’te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu: Nisa Mihriban” ifadelerini kullanmıştı.

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