Nişantaşı'nda lüksün yeni tanımı: Koruya komşu evler
Pandemi sürecinde, doğaya duyulan özlem en net şekilde gayrimenkul sektöründe kendini hissettirdi. Park ve koruya komşu ya da yürüme mesafesinde geniş bir yeşil alanı bulunan gayrimenkul projeleri, gayrimenkul yatırımcılarının yeni gözdesi olmuş durumda.
Dünya Şehirleri Kültür Forumu’na (World Cities Culture Forum) göre yeşil alan, parklara ve koruya komşu olan konutlardaki fiyat yükselişi potansiyeli, kentlerdeki yeşil alan, koru ve ormana nispeten uzak diğer konutlara göre yüzde 47 değer kazanmış durumda. Londra ve New York gibi yıllık konut fiyat artışlarının yüzde 5 yükseldiği dönemler bile yabancı ekonomistler tarafından “sert fiyat artışı” şeklinde yorumlanıyor. New York’da park ve koruya komşu dairelere ilgi yüzde 63 oranında artış gösterirken Londra’da bu oran yüzde 75’e kadar yükseldi.
Öte yandan koru, orman ve yeşil alana komşu konutlardaki bu artış potansiyelinin, İstanbul’da ise yüzde 200’ü aştığı tahmin ediliyor. Dünyanın önde gelen gayrimenkul danışmanlık firmalarından Knight Frank’in ‘Living By Park 2020’ raporuna göre, gayrimenkul yatırımcılarının lüksten beklentileri dünyanın her yerinde değişti. Aynı raporda, yeni lüks kriterlerinde aydınlık, ferah, havası ve orman ve koru manzarası olan yerlerde yaşayan insanların ‘hayatlarının’ zenginleştiği belirtildi. Özetle insanlar, artık “yeni ve lüks” kavramları ile yetinmeyip kendilerine ‘’lüksün ötesinde’’ daha güçlü argümanlar sunulmasını istiyor.
DAP Yapı Nişantaşı'nda lüksün ötesini getiriyor
DAP Yapı da değişen bu beklentileri iyi analiz ederek, ‘lüksün ötesinde’ tasarladığı yeni konseptini Nişantaşı’na getiriyor. Ön talep toplama döneminin ardından resmi olarak satışına başlanan Nişantaşı Koru projesi, lokasyon olarak Amerikan Hastanesi ile Ihlamur Kasrı arasında konumlanıyor. Sanatın, modanın ve lüksün merkezi konumunda olan Nişantaşı’nda, dev koru alanına komşu bir proje olan Nişantaşı Koru projesi için ‘yeni lüks’ kavramını tanımlamak için oluşturulan 5 kriter şu şekilde sıralanıyor:
1. Şehrin merkezinde dünyaca ünlü ve köklü bir semtte yer alması:
Nişantaşı Koru projesi, iki kıtayı birbirine bağlayan dünya başkenti İstanbul’un merkezinde, şehir dışından ya da yurtdışında gelenlerin bile mutlaka ziyaret etmeden dönmediği, dünyanın en köklü ve prestijli semtlerinden Nişantaşı’nda yer alıyor. Proje, dünyanın önde gelen lüks ve prestijli markalarının yer aldığı Abdi İpekçi Caddesi’ne 650 metre, City’s Alışveriş Merkezi’ne ise 300 metre mesafede bulunuyor. Bu anlamda Hermes, Louis Vuitton, Prada ve Gucci gibi lüksün zirvesindeki markalara da deyim yerindeyse “kapı komşusu’ konumunda. Uluslararası gayrimenkul firması Cushman&Wakefield’in 65 ülkenin 330 alışveriş caddesini sıraladığı araştırmada ilk 10’da yer alan Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi, San Francisco'daki Union Square ve New York’taki 5. Cadde’yle aynı kategoride yer alıyor.