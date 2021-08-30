Nişantaşı'nda lüksün yeni tanımı: Koruya komşu evler

Dünya Şehirleri Kültür Forumu’na (World Cities Culture Forum) göre yeşil alan, parklara ve koruya komşu olan konutlardaki fiyat yükselişi potansiyeli, kentlerdeki yeşil alan, koru ve ormana nispeten uzak diğer konutlara göre yüzde 47 değer kazanmış durumda. Londra ve New York gibi yıllık konut fiyat artışlarının yüzde 5 yükseldiği dönemler bile yabancı ekonomistler tarafından “sert fiyat artışı” şeklinde yorumlanıyor. New York’da park ve koruya komşu dairelere ilgi yüzde 63 oranında artış gösterirken Londra’da bu oran yüzde 75’e kadar yükseldi.