Nişanlısının boğazını kesen Zehra Aras, 'Bıçak güzeliymiş' Görüntüler hayret verici
ESKİŞEHİR'de 7 ay önce nişanlandığı fabrika işçisi Emrah Öztürk'ü gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 kez bıçaklayarak öldüren Zehra Aras ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkıyor.
Türkiye'nin gündemine oturan Zehra Aras'ın bir düğünde çekilen ve elinde bıçak olan görüntülerini "Ben bıçak güzeliyim" notuyla paylaştığı ortaya çıktı.
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Sayfadaki paylaşımlara çok sayıda yorum yapılırken, Aras'ın nişanlısını öldürmesine tepki yağdı. İşte kan donduran cinayetle ilgili dikkat çeken detaylar...
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22 yaşındaki Zehra Aras Eskişehir'de nişanlısı fabrika işçisi Emrah Öztürk'ü gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürmüş ve olay çokça konuşulmuştu.
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Zehra Aras'ın sosyal medya hesabından, Kafkas düğününde elinde bıçaklı görüntüleri paylaştığı ve altına da 'Ben bıçak güzeliyim' notu hayretler içerisinde bıraktı.
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