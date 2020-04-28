Nişanlısını ormana götürüp boğazını kesti 8 yerinden bıçakladı işte cezası

ESKİŞEHİR’de, nişanlısı Emrah Öztürk’ü (28) gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürüp, cüzdanındaki parayı aldığı iddiasıyla tutuklanan Zehra Aras (22) hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu ile 10 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede Zehra Uçar'ın cinayeti işleme anına ait dehşet veren ayrıntılar yer aldı.