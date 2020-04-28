Nişanlısını ormana götürüp boğazını kesti 8 yerinden bıçakladı işte cezası
ESKİŞEHİR’de, nişanlısı Emrah Öztürk’ü (28) gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürüp, cüzdanındaki parayı çalan Zehra Aras (22) hakkında iddianame çıktı. Zehra önceki nişanlısını da bıçaklamış...
ESKİŞEHİR’de, nişanlısı Emrah Öztürk’ü (28) gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürüp, cüzdanındaki parayı aldığı iddiasıyla tutuklanan Zehra Aras (22) hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu ile 10 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede Zehra Uçar'ın cinayeti işleme anına ait dehşet veren ayrıntılar yer aldı.
Kars’ta yaşayan Zehra Aras, 2016 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı fabrika işçisi Emrah Öztürk ile 2019 yılında nişanlandı. Aras, geçen şubat ayında Eskişehir’e gelerek, nişanlısı Öztürk ile buluştu. Çift, gezmek için Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi’ndeki Kent Ormanı’na gitti.
Ancak burada çıkan tartışmada Zehra Aras, Emrah Öztürk'ü boğazını kesip, 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kaçmaya alışan Aras, otogarda yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aras, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.