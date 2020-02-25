Nişanlısını boğazını keserek öldüren Zehra'nın itirafları olay oldu

Türkiye Eskişehir'de 22 yaşındaki Zehra A.'nın işlediği cinayeti konuşuyor. 'Nişanı atacağını' söylediğini iddia ettiği nişanlısını ormanlık alana götürüp boğazından bıçaklayarak öldüren Zehra A. ile ile ilgili ortaya çıkan ayrıntılar herkesi dehşete düşürdü. Genç kadının öldürdüğü kişinin ikinci nişanlısı ve ilk nişanlısını yaraladığı ortaya çıktı. Ayrıca Zehra A.'nın Jandarma ve adliyedeki ifadeleri de farklı oldu.