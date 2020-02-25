Nişanlısını boğazını keserek öldüren Zehra'nın itirafları olay oldu
ESKİŞEHİR’de nişanlısını öldüren 22 yaşındaki Zehra A.’nın, bir önceki nişanlısını da yaraladığını itiraf ederken ilk ifadesinde nişanlısını 'sürpriz' deyip gözlerini kapattıktan sonra öldürdüğünü söyledi.
Türkiye Eskişehir'de 22 yaşındaki Zehra A.'nın işlediği cinayeti konuşuyor. 'Nişanı atacağını' söylediğini iddia ettiği nişanlısını ormanlık alana götürüp boğazından bıçaklayarak öldüren Zehra A. ile ile ilgili ortaya çıkan ayrıntılar herkesi dehşete düşürdü. Genç kadının öldürdüğü kişinin ikinci nişanlısı ve ilk nişanlısını yaraladığı ortaya çıktı. Ayrıca Zehra A.'nın Jandarma ve adliyedeki ifadeleri de farklı oldu.
Korkunç olay Aşağıçağlan Mahallesi Kent Ormanı içerisinde meydana geldi. Kent Ormanı’nda bir erkek cesedi bulunduğu ihbar alan jandarma ekipleri, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yapılan araştırma neticesinde Emrah Öztürk (28) ile nişanlısı Zehra Ö.'nün(22) öğle saatlerinde Kent Ormanına girdiği ve yaklaşık yarım saat sonra Zehra A.'nın ormandan tek başına çıktığı güvenlik kameralarından tespit edildi.
Emrah Öztürk hakkında ailesinin Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ilanında bulunması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada, nişanlısı Zehra Ö.'nün bilgilerine ulaşıldı. Telefona cevap vermeyen Zehra Ö., olayın ertesi günü Antalya otobüsüne binmek üzereyken jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği ortak çalışmayla yakalandı.
Antalya’ya dinlenmeye gidecekmiş
Olay sonrasında Zehra A.’nın olay sonrasında nişanlısının evine gittiği öğrenildi. Burada olayı saklayan Zehra A.’nın aile ile birlikte kayıp olan nişanlısını aradığı, aileyi yakında bulunan mezarlığa yönlendirdiği öğrenildi. Olay sonrasında ise Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakalanan şüphelinin ilk ifadesinde Antalya’ya dinlenmek için gitmek istediğini söylediği ortaya çıktı.