Nişanlısı, genç kadını kızının önünde katletti!
ANKARA’da Dilek Ceylan adlı kadın, nişanlısı İdris N.’nin kalbine silahla iki el ateş etmesinin ardından hayatını kaybetti. Evlat acısı yaşayan anne Handan Çelebi, “Benim kızım gittikten sonra içim hiçbir şekilde soğumaz ama en azından katili yakalansın. Belki bir nebze içim soğur. Katili güle güle gitti evden. Ağzı kulaklarında gitti” dedi.
Cinayet, dün gece saat 00.00 sıralarında Ankara’nın Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris N., iki senedir nişanlı olduğu Dilek Ceylan ile konuşmak istedi. Ayrılmak istediği nişanlısı ile dışarıda konuşmak istemeyen Dilek Ceylan, İdris N. ile annesinin evinde konuşmaya başladı.
Başta mutfakta konuşmaya başlayan ikiliyi anne Handan Çelebi ellerinin altında bıçak olmasından korktuğu için salonda konuşmaya ikna etti. Salonda kapı kapalı bir şekilde konuşmaya devam eden ikilinin arasında, Dilek Ceylan’ın barışmak istememesinden dolayı tartışma başladı. Önceki evliliğinden 14 yaşında ve 8 yaşında iki çocuğu olan 32 yaşındaki Dilek Ceylan, İdris N. tarafından kalbinden iki el ateş edilerek vuruldu.
Acıdan son sözü olarak ‘anne’ diye feryat eden kadının sesi üzerine kapıyı açan 14 yaşındaki kızı, annesini kanlar içinde yatarken gördü. Ardından İdris N., küçük kızın kafasına silah doğrultarak evden kaçtı. Daha sonra İdris N., Dilek Ceylan’ın kız kardeşini arayarak, “Su testisi su yolunda kırılır. Bana bunu yapmayacaktı” dediği iddia edildi. Annesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilek Ceylan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha önceden ’psikopat’ olduğunu iddia ederek tedavi olmasını istediği İdris N. ise hala yakalanamadı. Acılı anne Handan Çelebi ve kuzenleri Melek ile Berk Yaşar’ın tek isteği İdris N.’nin yakalanması. Dilek Çelebi’nin cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile 14 yaşındaki kızı, eski eşi, ailesi ve akrabalarının gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
“Kız kardeşini aramış ‘Su testisi su yolunda kırılır. Bana bunu yapmayacaktı’ demiş”
Dilek Ceylan’ın kuzeni Melek, Dilek’in ve İdris’in iki senedir konuştukları bilgisini vererek, “İki senedir nişanlılardı. Dilek, istemedi. ’Bu iş olmayacak’ dedi. ’Psikopat’ dedi. Kurtulamayacağını anladı kuzenim. Dedi ki, ‘Sen tedavi ol. Tedavi olduktan sonra seninle evleneceğim.’ Ayrılmayı kabullenemedi.