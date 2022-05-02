Nişanlısı, genç kadını kızının önünde katletti!

Acıdan son sözü olarak ‘anne’ diye feryat eden kadının sesi üzerine kapıyı açan 14 yaşındaki kızı, annesini kanlar içinde yatarken gördü. Ardından İdris N., küçük kızın kafasına silah doğrultarak evden kaçtı. Daha sonra İdris N., Dilek Ceylan’ın kız kardeşini arayarak, “Su testisi su yolunda kırılır. Bana bunu yapmayacaktı” dediği iddia edildi. Annesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilek Ceylan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha önceden ’psikopat’ olduğunu iddia ederek tedavi olmasını istediği İdris N. ise hala yakalanamadı. Acılı anne Handan Çelebi ve kuzenleri Melek ile Berk Yaşar’ın tek isteği İdris N.’nin yakalanması. Dilek Çelebi’nin cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile 14 yaşındaki kızı, eski eşi, ailesi ve akrabalarının gözyaşları içerisinde toprağa verildi.