Nişanlısı bu hale getirdi genç kızın babası çağrı yaptı

400 bin liralık masraf var

Baba Özek, kızının tedavisi için desteğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak şöyle devam etti: "Berfin'in yüz ameliyatı için 400 bin liralık bir masraf var. Bunu tek başıma ödeme imkanım yok. Destek bekliyoruz. Kızım şu an bizim için bir bebek gibi. Onu üzmemeye kırmamaya çalışıyoruz. 24 saat onunla beraberim. Doktorlar, Berfin'in tedavisi için olumlu konuştu.