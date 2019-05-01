Nişanlısı bu hale getirdi genç kızın babası çağrı yaptı
HATAY'da dershaneden çıkarak evine gittiği sırada uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek, estetik ameliyat olabilmek için yardım bekliyor.
Berfin Özek'in hayatı, İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi 390. Sokak'ta yüzüne dökülen asit nedeniyle karardı. Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden Özek, 400 bin lira tutarındaki masrafların karşılanması durumunda ameliyat olmak istiyor.
Dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu iddiaya göre eski nişanlısı Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp, kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin Özek'e saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan ayrıldığı nişanlısı Ozan Çeltik, tutuklandı.
400 bin liralık masraf var
Baba Özek, kızının tedavisi için desteğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak şöyle devam etti: "Berfin'in yüz ameliyatı için 400 bin liralık bir masraf var. Bunu tek başıma ödeme imkanım yok. Destek bekliyoruz. Kızım şu an bizim için bir bebek gibi. Onu üzmemeye kırmamaya çalışıyoruz. 24 saat onunla beraberim. Doktorlar, Berfin'in tedavisi için olumlu konuştu.
Eski haline dönmesi için en az 400 bin liraya ihtiyacımız var. Kaymakamlık izin verdikten sonra Berfin'in adına hesap numarası açtıracağız. Şu an elimizde bir şey gelmiyor. Sesimizi duysunlar bize yardımcı olsunlar."