Nisan ayında yağan kar şaşırttı! Yollar kapanıyor

Nisan ayında yağan kar şaşırttı! Yollar kapanıyor

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kayak merkezi Kartepe'de kar kalınlığı 10 santime ulaştı.

Nisan ayında yağan kar şaşırttı! Yollar kapanıyor - Sayfa 1

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oldu. Kartepe kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. 

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Nisan ayında yağan kar şaşırttı! Yollar kapanıyor - Sayfa 2

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Kartepe'de kayak merkezine giden yolun ulaşıma kapanmaması için çalışma yaptı.

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Nisan ayında yağan kar şaşırttı! Yollar kapanıyor - Sayfa 3

Kartepe'ye gezmek için gelenler Nisan ayında beyaz örtü ile karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı. 

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Nisan ayında yağan kar şaşırttı! Yollar kapanıyor - Sayfa 4

Ziyaretçiler, karların içerisinde fotoğraf çekilerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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