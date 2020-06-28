Nisa Sercan ses kaydı ifşası! Acun Ilıcalı Survivor'daki ses kaydını çıkardı

Survivor 2020 finali yaklaşırken bu yıl adaya Sercan Yıldırım ile Nisa Bölükbaşı arasındaki aşk iddiası damga vurdu. Nisa ve Sercan arasında başlayan romantik ilişki, bir süre sonra aniden kesilmişti.

Adalar birleştikten sonra Nisa'nın Sercan'a yönelttiği sözler aşk ilişkisini yeniden gündeme taşıdı. Sercan Yıldırım da "Elimde notlar var tek taraflı değildi" diyerek olayı daha da merak edilen bir noktaya çekti.

Peki Nisa ile Sercan arasında gerçekte ne olmuştu? Sercan platonik aşık mıydı, Nisa karşılık vermemiş miydi? Acun Ilıcalı bombayı patlattı ve "Elimizde Sercan - Nisa ses kaydı var" dedi.