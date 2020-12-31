Nisa Bölükbaşı'yla itirafları çok konuşuldu Barış Murat Yağcı'nın yeni projeleri bomba!
Survivor 2020 ile herkes tarafından tanınan Barış Murat Yağcı, sevenlerine yeni proje müjdelerini verdi.
Survivor 2020 Ünlüler- Gönüllüler yarışmacılarından Barış Murat Yağcı, son zamanlarda yine Survivor yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Survivor sayesinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Barış Murat, geçtiğimiz günlerde Nisa ile yaptığı itiraflarla bir hayli konuşuldu.
Hayranlarının peşini bırakmadığı Barış Murat Yağcı, Instagram'dan soru-cevap etkinliği yaptı. Bu kez kendisi hakkında yeni bomba açıklamalar yaptı.
Survivor'ın ardından yeni projeler için hazırlanan Barış Murat Yağcı, bir hayranının sorusu üzerine 2 ay sonra kitabının piyasaya çıkacağını söyledi.
Yağcı'nın tek bombası ise bu değildi bir de çok yakında yeni şarkısının çıkacağını duyurdu.