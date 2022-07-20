Nisa Bölükbaşı'na teklif yağdı, milyonluk teklifi imzaladı! O markada Aleyna Tilki'nin yerine oynayacak
Geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star yarışmasının birincisi olan Nisa Bölükbaşı İstanbul'a döner dönmez teklif yağmuruna tutuldu. Ünlü yarışmacı daha önce Aleyna Tilki'nin imzaladığı milyonluk teklifi imzaladı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin sevilen programı Survivor All Star'da geçtiğimiz hafta Nisa Bölükbaşı şampiyon oldu. Yarışmacı İstanbul'a döner dönmez teklif yağmuruna tutuldu.
Olaylı şampiyonluğun ardından İstanbul'a dönen 24 yaşındaki Bölükbaşı özellikle reklam şirketlerini adeta peşinden koşturuyor. Yarışmacı beş farklı markadan teklif almış.
Beş farklı markanın içerisinde geçtiğimiz yıl Aleyna Tilki'nin reklam yüzü olduğu içecek markasını seçen Nisa Bölükbaşı milyonluk anlaşmaya imza attı.
Aleyna Tilki'nin yerini devralan Bölükbaşı'nın yakında çekimlerine başlanacak televizyon, bilboardlarda ve dijital medyada yer alacak olan reklam filmi şimdiden merak konusu oldu.