Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı'dan ayrıldı kitabında kadınlarla ilgili yazdıkları olay!

Son olarak ise sosyal medyadan yayımladıkları bir yazıyla ilişkilerini saygı çerçevesinde bitirdiklerini yayımladılar. İkilinin hayranlarını bir hayli üzen bu gelişmenin sebebi ise henüz bilinmiyor. Ama Barış Murat Yağcı'nın çıkardığı kitabın etkisi olduğu iddia ediliyor.