Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı'dan ayrıldı kitabında kadınlarla ilgili yazdıkları olay!
Survivor 2020 aşıkları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ayrıldı. Barış Murat Yağcı'nın kitabı Her Şeye Rağmen'de yazdıkları tepki topladı.
TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor yarışmasının geçtiğimiz yılki yarışmacılarından Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, yarışma biter bitmez aşk yaşamaya başlamış, ikili yakayı fena ele vermişti. Aralarındaki aşk iddialarını her daim yalanlayan ünlü isimlerin öpüşme videoları sosyal medyaya sızdırılmıştı.
Bir süre sonra her şeyi itiraf etmek zorunda kalan ikili, yarışmanın bitiminden bu yana beraberlerdi. Fakat ilişkileri süresince Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na evlilik teklifi ettiğinde Bölükbaşı, cevap vermeyi tercih etmemişti.
Son olarak ise sosyal medyadan yayımladıkları bir yazıyla ilişkilerini saygı çerçevesinde bitirdiklerini yayımladılar. İkilinin hayranlarını bir hayli üzen bu gelişmenin sebebi ise henüz bilinmiyor. Ama Barış Murat Yağcı'nın çıkardığı kitabın etkisi olduğu iddia ediliyor.
Yağcı, Survivor'dan döndükten sonra bir de kitap yazmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda ise o kitabı piyasaya sürüldü. Yağcı'nın kitabındaki bazı ifadeler ise tepkilere neden oldu.