Nisa bebekten üzen haber geldi! Hala hayatta ama büyük sorunları var

Annesinin boş arsaya bıraktığı Nisa bebek, sağlık görevlisi Büşra Durmaz'ın verdiği süt ve isim ile ülke gündemine oturdu. Nisa bebeğe uzanan şefkat eli konuşulurken 5 Nisan'da ise minik Nisa'nın, boğazına kaçan kusmuk yürekleri ağızlara getirdi. O günden beri tüm Türkiye'nin aklındaki soru Nisa bebeğe ne oldu, şimdi durumu nasıl?