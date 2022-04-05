Nisa bebeği terk eden anne yakalandı! Önce bebeği bırakmış sonra sahilde cinsel ilişkiye girmiş! Bebekten acı haber

İstanbul’un Pendik ilçesinde boş arazide bulunan ve acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütanneliğini yaptığı terk edilmiş bebeğin biyolojik annesi polis tarafından gözaltına alındı. Bebeğin annesinin bebeği bıraktıktan sonra bir adamla sahilde cinsel ilişkiye girdiği öğrenildi. Gelen son habere göre Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleştiği açıklandı.

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Pendik'te boş arazide terk edilmiş haldeki bir bebek vatandaşlarca bulunmuş, olay yerine çağrılan acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edilmişti. Ayrıca acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz bebeğe sütannelik yaparak beslemiş ve Nisa Mihriban adını vermişti. Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleştiği açıklandı.

Anne Ebru S.’nin emniyette verdiği ifadede, “Hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım” dediği öğrenildi.

Bebeğin beyin ölümü gerçekleşti

Pendik’te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasında gitti. Gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Kendisinin de 14 aylık bebeği olan Büşra Durmaz, sütanneliğini yaptığı bebeğe kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi. Durmaz, bebeğe ‘Nisa Mihriban’ adını koydu. Sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne götürülen bebeğin sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenilmişti. Gelen son bilgilere göre bebeğin beyin ölümü gerçekleşti.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler anneyi buldu

Bebeğin biyolojik annesi Ebru S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bebeğini terk eden anneyi bulmak için çalışma başlattı. 60 güvenlik kamerasını inceleyen polisler, şüpheli Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiğini, daha sonra taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını belirledi.

Görüntüleri izleyen ekipler, Ebru S.’nin daha sonra bir araca bindiğini tespit etti. Araç sahibinin M.D. isimli şahıs olduğu, aracın Gebze Dilovası’nda olduğu belirlendi. Polis ekiplerince ifadesi alınan M.D., Ebru S. ile eskiden tanıştıklarını, Ebru S.’yi arabasına aldıktan sonra Pendik sahilde cinsel ilişkiye girdiklerini ve daha sonra evine bıraktığını söyledi.

Şüpheli Ebru S. savcılığın talimatıyla “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “bebek terk etmek” suçlarından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Ebru S.’nin emniyetteki ifadesine ulaşıldı Şüpheli Ebru S.'nin emniyetteki ifadesinde 2019 yılında dini nikahlı olarak evlendiğini, evliliğinden bir çocuğu olduğunu ve eşinden ayrıldıktan sonra çocuğunun eşinde kalmaya başladığını belirtti. Eşiyle ayrıldıktan sonra ailesinin yanına döndüğünü belirten Ebru S. ailesinin kendisini istemediği biriyle evlendirmeye çalıştığını öne sürerek ayrı eve çıktığını söyledi. Bir süre sonra M.Ç. isimli bir kişiyle cinsel birliktelik yaşadığını ve M.Ç.'yi bir daha görmediğini ifade eden Ebru S. kadın sığınma evine yerleştiğini ve orada hamile kaldığını öğrendiğini belirtti. Ebru S. ifadesini, "5 Ocak 2022 günü bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Doğum yaptıktan sonra tekrar kadın sığınma evine gittim. Kadın sığınma evlerinin süresi var, her yerde 6 ay kalabiliyorsun. Benim sürem dolmuştu" diye sürdürdü.

Bebeğin babasına mesaj atmış

Bebeğini bıraktıktan sonra M.D. isimli şahısla buluştuğunu kaydeden şüpheli Ebru S. bu kişiyle kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini kaydetti. Şüpheli Ebru S. bıraktığı bebeğin babasına "Hamileyim" şeklinde mesaj attığını fakat baba M.Ç.'nin mesaja cevap vermediğini iddia etti.

“Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım”

Ebru S.'nin ifadesinde "Benim hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" dediği öğrenildi.

Bakan Koca paylaşmıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pendik’te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu: Nisa Mihriban” ifadelerini kullanmıştı.

Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz ve kendi kızı