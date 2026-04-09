Nirvana’da Bir Gastronomi Manifestosu: Chayote

Bazı mekanlar vardır…

Kapısından içeri adım attığınız an, sadece bir restorana değil; bir anlayışa, bir iddiaya, bir vizyona girdiğinizi hissedersiniz.



Antalya’da, Nirvana Cosmopolitan Otel’in içinde konumlanan Chayote tam olarak böyle bir yer.

Adının hakkını verircesine, gastronomide “nirvana”ya göz kırpan bir duruşu var.



Bu duruşun arkasında ise güçlü bir isim: Şef Tuncay Gülcü.

Onun mutfağı; teknikle duygunun, cesaretle sadeliğin kusursuz dengesi…

Her tabak, “ben buradayım” diye bağırmıyor; aksine zarifçe yaklaşıp sizi içine çekiyor. İşte gerçek ustalık da tam olarak burada başlıyor.



Zaten bu başarının tesadüf olmadığını, uluslararası gastronomi otoritelerinden Gault&Millau’nun verdiği ödül açıkça ortaya koyuyor.

Bir şapka… Ama aslında çok daha fazlası: Bir vizyonun tescili.



Menüye geldiğimizde ise…

Şunu net söyleyebilirim: Bu bir menü değil, bir anlatı.



Yeniden yorumlanan kokoreç ve bizim deneyimlediğimiz Habeş, alışılmış sınırların dışına taşan bir cesaretin ürünü.

Çıtır asma yaprağı, dokusuyla sizi şaşırtırken;

bal kabağı, sadeliğin aslında ne kadar sofistike olabileceğini hatırlatıyor.



Ve finalde…

Adıyla bile zekice bir tebessüm bırakan “vergi mükellefi” tatlısı.

Bu sadece bir tatlı değil; bir fikrin, bir mizahın ve bir ustalığın birleşimi.



Elbette bu deneyimi kusursuz kılan yalnızca mutfak değil.

Salon Kaptanı Enes’in inceliği ve Berdan’ın içeceklerdeki hakimiyeti, bu gastronomik yolculuğu bir ritüele dönüştürüyor.

Servis, rahatsız etmeyen ama her an yanınızda olan bir zarafetle akıyor.



Ve belki de en önemlisi…

Bütün bu deneyimin, Türkiye’nin en iddialı otellerinden biri olan Nirvana Cosmopolitan Otel çatısı altında sunuluyor olması.

Mimari, atmosfer ve detaylara verilen önem; mutfaktaki kaliteyle birebir örtüşüyor.

Yani burada sadece iyi yemek yemiyorsunuz, iyi bir dünya deneyimliyorsunuz.



Sonuç olarak…

Chayote, bir restoran olmanın ötesinde;

Türkiye gastronomisinin geldiği noktayı gösteren güçlü bir temsil.



Ve açıkça söylemek gerekir ki:

Bu yolculuk daha yeni başlıyor.